Жители южноуральского поселка пожаловались на неработающий ФАП

Жители поселка Запасный Карталинского района Челябинской области в ходе прямой линии с губернатором пожаловались на неработающий ФАП, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам жительницы, в поселке проживает 200 человек, но медпункт всегда закрытый.

Глава регионального минздрава Агата Ткачева рассказала, что ставка фельдшера вакантна. Медицинская помощь жителям оказывается по средам по предварительной записи медработником поселка Новокаолиновый, неотложная помощь оказывается также силами этого поселка.

Похожие жалобы поступили от жителей поселка Малиновка Сосновского района и деревня Сухово Нязепетровского района, где медпункт находится в аварийном состоянии. Агата Ткачева подтвердила, что в Сухово медпункт ветхоаварийный, строительство нового запланировано на 2023 год. Жители Малиновки получают медицинскую помощь в поликлинике ЖК "Привилегия".

"Все что касается кадров, работайте с этим, давайте предложения. Меня не устраивает, что ФАПы закрыты, раз в неделю недостаточно", - подчеркнул губернатор.

Также глава региона рассказал, что до 2024 года в регионе планируется построить порядка 130 ФАПов и около 170 отремонтировать. Значительная часть уже сделана. Однако сложнее вопрос обстоит с медицинскими кадрами.