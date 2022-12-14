14 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

2800 ФАПов в 53 регионах страны практически не дееспособны – Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко жестко раскритиковала регионы за ненормативное состояние фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

Глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко сообщила, что речь идет о более чем 2800 ФАПов.

"Коробки поставили: ни воды, ни тепла, ни интернета. 2800 ФАПов в 53 регионов почти не  дееспособны. Мы договаривались, что на региональной неделе вы проверите все свои ФАПы в субъектах. В конце января все должны направить в комитет по соцполитике как обстоят дела", - обратилась Матвиенко к коллегам-сенаторам.

Теги: фап, валентина матвиенко, сенаторы



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