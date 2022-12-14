Екатеринбургская поликлиника отсудила у правительства деньги за ПЦР-тестирование детей

Спустя 4 месяца ООО "Первая детская поликлиника" в Академическом наконец смогла отсудить у министерств финансов и здравоохранения Свердловской области деньги за ПЦР-тестирование детей. В свое время медучреждение потратило на это 1,716 млн из собственного бюджета.

Напомним, что о необходимости взыскать потраченную сумму главврач сообщал еще в мае. Незадолго до этого минфин отказал поликлинике, сославшись "на новые экономические условия". Тогда разговор перешел в судебную плоскость, а в качестве третьих лиц привлекли управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, а также уполномоченного по защите прав предпринимателей по региону и областную прокуратуру.

Накануне Арбитражный суд постановил полностью удовлетворить иск поликлиники, сообщается в картотеке.