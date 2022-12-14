В Челябинской области родители мобилизованных смогут получить региональные выплаты без доверенности

В Челябинской области родители мобилизованных пожаловались, что не успели оформить доверенность и теперь не могут получить региональные выплаты, передает корреспондент Накануне.RU.

"Необходимое поручение выплачивать эту помощь родителям без доверенности я уже дал. Этот вопрос де-факто решен. В ближайшее время на сессии Законодательного собрания закон будет принят. Мы эти случаи проверим, и эти вопросы решим", - сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе прямой линии.