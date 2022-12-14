14 Декабря 2022
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Задержаны корректировщики, причастные к гибели полицейских при ракетном ударе под Херсоном

Задержаны корректировщики, причастные к гибели красноярских полицейских в Херсонской области.

Ракетный удар по пункту временной дислокации сотрудников полиции на территории Херсонской области был нанесен 9 октября. В результате трое красноярских полицейских получили смертельные ранения.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ, вскоре была получена информация о двух молодых людях, выполнявших функции корректировщиков.

Первым задержали 17-летнего гражданина Украины Романа Литвинова. Он передавал куратору, связанному с ВСУ, сведения о расположении российских военных и полиции.

Второй корректировщик, 18-летний Ларион Лаврив (также гражданин Украины) был задержан на территории Краснодарского края. Он доставлен в Херсонскую область.

Теги: корректировщики, полицейские, херсонская область



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