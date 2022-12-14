14 Декабря 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Россети Урал

Жительница Магнитогорска попросила Алексея Текслера вернуть домой ее многодетного мужа, который находится в зоне СВО

Жительница Магнитогорска в ходе прямой линии обратилась к губернатору Алексею Текслеру с просьбой оказать помощь в демобилизации ее многодетного супруга, который уже два месяца находится в зоне СВО, передает корреспондент Накануне.RU.

Женщина подавала заявление о возврате мужчины и предоставлении ему отсрочки. Мужчину включили в списки на возврат. "Какие меры принимаются для его возврата", - поинтересовалась жительница.

Алексей Текслер рассказал, что мобилизация прошла в регионе организованно, было перевыполнено задание по мобилизации благодаря добровольцам, их около 25%. Губернатор отметил, что просил областного комиссара не призывать жителей с тремя несовершеннолетними детьми. Однако такие случаи произошли. На областной комиссии были составлены списки на возврат многодетных мобилизованных.

"Списки сегодня в Минобороны, и мы возвращаем призванных. Практически вопрос завершен. Прошу взять на контроль обращение, мне дадут информацию, где находится ваш муж. Этот вопрос мы держим на контроле", - отметил губернатор.

Семья мобилизованного из Кусинского района обратилась к губернатору оказать помощь в приобретении ноутбука для детей. Алексей Текслер сообщил, что ноутбук для семьи приобретут. Губернатор подчеркнул, что сегодня основная задача – оказание помощи семьям мобилизованных. В регионе был принят областной закон о помощи семьям мобилизованных. Семьям выплатили по 50 тыс. рублей, а также по 20 тыс. рублей на каждого ребенка. "Помощь практически выплачена", - отметил он.

Также оказывается поддержка в оплате дошкольного образования, бесплатного питания в школах, училищах, техникумах. Предусмотрены и другие льготы.

Теги: мобилизация, СВО, спецоперация,



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