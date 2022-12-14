СМИ: Банк "Траст" может продать финтех-проект "Точка"

Банк "Траст" может продать финтех-проект "Точка". "Траст" сам приобрел актив только в этом году – у группы "Открытие". Источники "Коммерсанта" сообщили, что переговоры ведутся с банком "Тинькофф".

Команда "Точки" – это бывший екатеринбургский банк "24.Ру", лишившийся лицензии ЦБ в 2014 году. "Точка" предоставляет банковские сервисы юридическим лицам, преимущественно среднем и малому бизнесу. Партнером "Точки" и соучредителем сначала был Qiwi, затем пакет в 90% плюс одна акция консолидировало "Открытие". Еще 10% минус 1 акция принадлежали менеджменту "Точки" через Catalytic People, контролируемой группой инвесторов во главе с Борисом Дьяконовым и Эдуардом Пантелеевым.

В "Точке" информацию о переговорах с потенциальными покупателями отрицают, в "Трасте" – подтверждают, правда, отмечают, что будут ждать "подходящую конъюнктуру рынка". В "Точке" отметили, что проект в любом случае сохранит операционную самостоятельность.

Юристы считают, что сделка потребует одобрения от ФАС, поскольку речь идет о крупной финансовой организации.