14 Декабря 2022
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Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

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Фото: Накануне.RU

СМИ: Банк "Траст" может продать финтех-проект "Точка"

Банк "Траст" может продать финтех-проект "Точка". "Траст" сам приобрел актив только в этом году – у группы "Открытие". Источники "Коммерсанта" сообщили, что переговоры ведутся с банком "Тинькофф".

Команда "Точки" – это бывший екатеринбургский банк "24.Ру", лишившийся лицензии ЦБ в 2014 году. "Точка" предоставляет банковские сервисы юридическим лицам, преимущественно среднем и малому бизнесу. Партнером "Точки" и соучредителем сначала был Qiwi, затем пакет в 90% плюс одна акция консолидировало "Открытие". Еще 10% минус 1 акция принадлежали менеджменту "Точки" через Catalytic People, контролируемой группой инвесторов во главе с Борисом Дьяконовым и Эдуардом Пантелеевым.

В "Точке" информацию о переговорах с потенциальными покупателями отрицают, в "Трасте" – подтверждают, правда, отмечают, что будут ждать "подходящую конъюнктуру рынка". В "Точке" отметили, что проект в любом случае сохранит операционную самостоятельность.

Юристы считают, что сделка потребует одобрения от ФАС, поскольку речь идет о крупной финансовой организации.

Теги: банк траст, тинькофф, точка



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