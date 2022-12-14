14 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: минобрнауки.рф

Автобусы с детьми освободят от оплаты проезда по платным дорогам

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому автобусы с детьми смогут пользоваться платными дорогами бесплатно, например при перевозке на соревнования, экскурсии, отдых и т.п., в том числе если это междугородные или международные рейсы.

Проект разработан для повышения комфортности проезда детей в образовательных и иных развивающих целях, а также снижения финансовой нагрузки на образовательные и иные организации, которые осуществляют целевую перевозку детей на эти мероприятия.

Один из авторов инициативы первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак подчеркивает, что детские и школьные автобусы не имеют льгот и скидок для проезда по платным дорогам, а на обычных дорогах они вынуждены подолгу стоять в пробках.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что от оплаты уже освобождены транспорт специальных служб (пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции) и организаций федеральной почтовой связи.

Теги: дети, школьный автобус, проезд, оплата, платные дороги



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