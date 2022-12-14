14 Декабря 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: форум Утро

В Полевском простились с военнослужащим, подорвавшимся на мине в ЛНР

В Полевском простились с местным жителем, погибшим во время выполнения боевого задания на территории ЛНР. Как сообщает пресс-служба местной администрации, 47-летний Виктор Корепанов подорвался на мине возле села Куземовка 25 ноября.

Корепанов входил в состав 15-ой отдельной мотострелковой бригады и, будучи сапером, занимался разминированием. Солдат подорвался на минно-взрывном устройстве и погиб смертью храбрых. За свою службу и командованием войсковой части он посмертно представлен к высокой государственной награде, которую получат уже его родственники.

"Рядовой Корепанов Виктор Лолиевич был настоящим гражданином, солдатом, который выполнил свой воинский и гражданский долг до конца. Министерство обороны РФ, администрация Полевского городского округа оказывает, и будет оказывать всю необходимую помощь родным Виктора. Память о нем навсегда останется среди нас", – рассказали в мэрии.

В 1994 году уроженец Свердловска завершил обучение в Свердловском машиностроительном техникуме, после чего на год ушел в армию, где служил в должности курсанта и сапера. Виктора Корепанова призвали на спецоперацию 29 сентября в рамках частичной мобилизации. Он занимался тем, что проводил минирование подступов к переднему краю, разминированием дороги, путей и жилых построек.

Теги: ЛНР, Полевской, военнослужащий, смерть



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