14 Декабря 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

"Зал рукоплескал": свердловские полицейские устроили концерт для мобилизованных в Елани

Творческий коллектив культурного центра ГУ МВД по Свердловской области в учебном центре Елани организовал концерт для уральских мужчин, призванных на службу в вооруженные силы России в рамках прошедшей мобилизационной кампании. Об этом Накануне.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, на десант полицейских, вооруженных микрофонами и другим профессиональным музыкальным оборудованием, пришли посмотреть и послушать более 700 военных. За считанные минуты представители МВД подняли настроение всем присутствующим.

"Ведущая памятного мероприятия майор Светлана Фетюкова поинтересовалась у зрителей, кто из какого города? Казалось бы, простой вопрос, а он тут же сблизил и объединил земляков. Они с гордостью выкрикивали название своих населенных пунктов, откуда прибыли на защиту своей Родины. Зал рукоплескал, когда полицейские артисты исполнили патриотические и любимые всеми хиты – "Темная ночь", "Донбасс", "Берега России" и другие", - отметил полковник Горелых.

Свердловские полицейские организовали концерт для участников СВО(2022)|Фото: В.Н. Горелых

Одним из участников предновогоднего сюрприза стала участковый уполномоченный ОП №8 УМВД по Екатеринбургу Василиса Перминова.

"Ее вторая половинка с самого начала специальной военной операции несет свою боевую вахту по защите жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Певица в погонах поделилась этим откровением с находившимися в зале зрителями, что мгновенно вызвало бурю эмоций и аплодисменты", - рассказал Валерий Горелых.

После концерта творческая команда полицейских и мобилизованные еще долго общались и фотографировались.

Свердловские полицейские организовали концерт для участников СВО(2022)|Фото: В.Н. Горелых

Теги: концерт, полиция, мобилизованные, Елань



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