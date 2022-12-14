Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении передачи военной продукции

Госдума приняла в первом чтении проект закона об упрощении порядка передачи федеральными органами власти продукции военного назначения российским организациям в рамках гособоронзаказа. Законопроект был внесен в конце ноября Правительством РФ во исполнение поручения президента РФ от 27 мая с.г.

Проект касается изменения в статью 3 Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" и призван обеспечить выполнение заданий государственного заказа, создание (разработку, модернизацию) вооружения, военной и специальной техники, осуществляемое организациями в рамках предпринимательской деятельности по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, которые выступают государственными заказчиками.

Суть проекта в том, что он предлагает исключить из сферы действия закона о приватизации отношения, возникающие при отчуждении вооружения, военной, специальной техники и других видов продукции военного назначения, и регулировать эти отношения другими законами и (или) нормативными правовыми актами.

Глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов сказал, что процесс разработки новой военной техники будет упрощен. Это также отмечают в Минобороны.