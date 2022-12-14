14 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ЦРЖ УрГАУ

Школьников Нижнего Тагила начали обучать правильному поведению с бродячими собаками

Школьникам Нижнего Тагила начали рассказывать, как вести себя при встрече с бродячей и агрессивно настроенной собакой. Об этом сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург".

Накануне в среднюю школу №2 приехал один из самых опытных кинологов ИК-26, старший инструктор–кинолог кинологической группы отдела охраны, старший прапорщик внутренней службы Михаил Кошненко. Он рассказал детям о мерах безопасности и плане поведения с бездомными четвероногими, после чего ответил на все интересующие вопросы школьников и раздал соответствующие памятки.

В свою очередь жители Нижнего Тагила жалуются уже не только на нападение уличных собак, но и на их громкий лай по ночам

"Это просто невыносимо! Бесконечный лай по ночам не дает спать. С кого спрашивать за бессонные ночи?! Эти собаки сутками бродят по району, не дают спать ночами людям. Да и вообще пройти мимо них страшно, того и гляди вцепится", – рассказал один из подписчиков паблика.

Напомним, что для отлова бездомных собак в первом полугодии следующего года Нижнему Тагилу потребуется 4 млн рублей. Помимо отлова и транспортировки четвероногих в приюты, выделенные средства пойдут на их содержание, лечение, вакцинацию, маркирование и стерилизацию. Дружелюбных собак вернут на места их прежнего обитания.

До этого свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что только три города справились с его указом по отлову бездомных собак. Среди них был назван и Нижний Тагил.

Теги: собака, лай, ночь, Нижний Тагил



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