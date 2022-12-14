14 Декабря 2022
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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

Мосгордуме предложили запретить шумные ремонтные работы утром в субботу

Мосгордуме предложили распространить на субботу запрет на проведение шумных ремонтных работ. По мнению главы комитета Госдумы по соцполитике Ярослава Нилова, отдохнуть в законный выходной москвичам могут мешать звуки работающих инструментов, поскольку по закону начинать ремонтные работы в Москве разрешено с девяти утра в субботу включительно.

"Шум - надежный спутник стресса и сопутствующих расстройств организма. А если шум ещё и мешает полноценному отдыху, вредное воздействие кратно возрастает. Например, ремонт в многоквартирном доме - мучение и для тех, кто его затеял, и особенно для соседей. <…> О каком утреннем отдыхе на фоне перфоратора или дрели может идти речь?" – пишет Нилов (ЛДПР) в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что предложил председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову изменить столичный "закон о тишине", запретив ремонтные работы в субботу. "Только будни!" – добавляет парламентарий.  

Теги: москва, ремонтные работы, дрель, перфоратор, запрет, мосгордума



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