В Екатеринбурге рабочие ежедневно будут ограничивать движение по мосту на 2-й Новосибирской

Начиная с 22 декабря и до 30 декабря на мосту по улице 2-й Новосибирской будут ежедневно на 20 минут закрывать движение транспорта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" будут проводить реконструкцию улицы 2-й Новосибирской с 12.00 до 12.20 и с 16.00 до 16.20.

Специалисты просят граждан отнестись с пониманием к временным неудобствам. С планированием маршрута поможет информационная карта со всей актуальной информацией о дорожных перекрытиях и ремонтах в Екатеринбурге.