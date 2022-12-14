В Прикамье рабочего убило упавшим деревом

В Пермском крае следователи проводят проверку по факту гибели мужчины, 1986 года рождения, во время проведения работ по заготовке древесины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

8 декабря, в лесу около деревни Волчата Карагайского муниципального округа при проведении работ по договору с индивидуальным предпринимателем по заготовке древесины, упавшим деревом ударило одного из рабочих. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств гибели мужчины.