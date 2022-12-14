СМИ: Минфин хочет объединить системы ОМС и ДМС

Министерство финансов России рассматривает возможность объединения систем ОМС и ДМС – обязательного и добровольного медицинского страхования. Пока инициатива находится на стадии обсуждения с заинтересованными сторонами, пишут "Ведомости".

По задумке Минфина, ДМС будет дополнять обязательную медстраховку, тогда как сейчас две системы существуют параллельно. Предполагается, что администрированием единой системы займутся страховые компании, которые обеспечивают контроль за качеством медицинских услуг и имеют наиболее клиентоориентированный сервис.