Депутаты рассмотрят законопроект о сокращении сроков рассмотрения обращений по тематике СВО

14 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России
Фото: Накануне.RU

Депутаты рассмотрят законопроект о сокращении сроков рассмотрения обращений по тематике СВО

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" 14 декабря внесут в Госдуму проект закона, которым предусматривается сокращение для государственных органов с 30 до 5 дней сроков рассмотрения обращений россиян по вопросам, связанным с защитой интересов военнослужащих, в том числе в ходе специальной военной операции.

Поправки предлагается внести в закон "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ". Из пояснительной записке к законопроекту следует, что он разработан с целью более оперативного реагирования соответствующих госорганов и должностных лиц на направляемые в их адрес письменные обращения, "содержащие информацию о фактах возможных нарушений законодательства РФ об обороне, о мобилизационной подготовке и мобилизации, о воинской обязанности и военной службе".

По словам авторов документа, он обусловлен необходимостью своевременной защиты и восстановления прав и законных интересов военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции.

Отмечается, что порой "от сроков решения органами власти конкретной проблемы зависит чья-то жизнь".

 

Теги: Госдума, законопроект, спецоперация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети