Депутаты рассмотрят законопроект о сокращении сроков рассмотрения обращений по тематике СВО

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" 14 декабря внесут в Госдуму проект закона, которым предусматривается сокращение для государственных органов с 30 до 5 дней сроков рассмотрения обращений россиян по вопросам, связанным с защитой интересов военнослужащих, в том числе в ходе специальной военной операции.

Поправки предлагается внести в закон "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ". Из пояснительной записке к законопроекту следует, что он разработан с целью более оперативного реагирования соответствующих госорганов и должностных лиц на направляемые в их адрес письменные обращения, "содержащие информацию о фактах возможных нарушений законодательства РФ об обороне, о мобилизационной подготовке и мобилизации, о воинской обязанности и военной службе".

По словам авторов документа, он обусловлен необходимостью своевременной защиты и восстановления прав и законных интересов военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции.

Отмечается, что порой "от сроков решения органами власти конкретной проблемы зависит чья-то жизнь".