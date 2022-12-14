14 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Счетной палате прогнозируют спад ВВП России в 2023 году в районе 1%

Снижение ВВП России в 2023 году составит около 1%.

Как заявил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев, курирующий, в том числе оценку макропрогноза Минэка, данный прогноз не предполагает новых стрессовых ситуаций для экономики. "Думаю, снижение ВВП в следующем году будет примерно, как прогнозирует Минэкономразвития, около 1%. Мы останемся в этих прогнозных цифрах, если у нас не будет каких-то стрессовых ситуаций", – сказал аудитор.

Отмечается, что сделать просчет сложно, так как это может носить неэкономический характер. Ожидается, что устойчивый восстановительный рост обеспечат производства, ориентированные на внутренний рынок, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, ВВП России упадет на 6,5% в 2023 году, что хуже прогноза Банка РФ, который ожидает падения экономики в следующем году на 2,1%, и Минэкономики (на 0,8%).

Теги: ВВП России, Счетная палата, экономика



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