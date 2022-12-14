Жителей аварийных домов хотят переселять в арендные квартиры

В Росси жителей аварийных домов предложено переселять в арендные квартиры, которые будут сдавать на льготных условиях с правом выкупа.

Такую программу в соответствии с проектом плана мероприятий по реализации Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года должны разработать Министерство строительства, региональные власти и Фонд развития территорий. В настоящее время квартиры выдают взамен аварийных бесплатно или граждане могут выбрать денежную компенсацию.

С одной стороны, предоставление наемных "квадратов" взамен собственных нарушает права граждан, но с другой — ветхое жилье расселяется медленно, и людям приходится ждать нового годами.

Как считают эксперты, предложенная инициатива способна решить эту проблему. В Минстрое отметили, что в случае принятия меры переселение в арендные квартиры станет опцией по выбору граждан, сообщают "Известия".

Напомним, в России могут ужесточить требования к расселению аварийного жилья. Депутаты Госдумы разрабатывают проект закона, который установит сроки процедуры и запретит растягивать этот процесс.