13 Декабря 2022
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Происшествия
Фото: телеграм-канал Екатерины Губаревой

СМИ: Вице-губернатор Херсонской области Екатерина Губарева находится под домашним арестом

Вице-губернатор Херсонской области Екатерина Губарева находится под домашним арестом, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. "Пока числится, от должности не отстранена, под домашним [арестом] находится", — сказал собеседник агентства. Супруг Губаревой, бывший "народный губернатор" ДНР Павел Губарев написал в своем Telegram-канале: "Вранье. Сфабрикованное против неё дело развалилось. Работать в этом *****ном цирке правительстве далее Екатерина отказалась".
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В середине ноября Павел Губарев сообщил в соцсетях, что его жена пропала – в последний раз ее видели 15 ноября вечером в районе администрации области в Геническе.

СМИ сообщали, что Губареву задержали, с ней ведут следственные действия. Якобы она была задержана по делу об экономическом преступлении. При этом никто из силовиков не комментировал происходящее. Спустя два дня Губарев сообщил, что его жена находится на свободе, по договоренности со следствием он не может разглашать суть дела.

В администрации области Губарева курировала вопросы цифровизации и социальной политики. Там сообщили, что замгубернатора покинула регион после проведения референдума. В пресс-службе правительства региона сообщали, что функциональные обязанности Губаревой перераспределили, но ее никто не замещал. Однако, стоит отметить, что комментарии Губаревой в статусе заместителя главы администрации Херсонской области появлялись в СМИ и после референдума. В частности, она делилась подробностями передислокации российских войск после их ухода из Херсона.

Теги: екатерина губарева, домашний арест, опровержение, павел губарев



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