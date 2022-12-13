13 Декабря 2022
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Экономика Москва
Фото: МосТрансПроект

Опубликована перспективная схема московского метро до 2030 года

Директор НИИ "МосТРансПроект" Владимир Титов опубликовал обновленную перспективную схему московского метро и МЦД до 2030 года.

"Представляю новую перспективную карту метро и МЦД до 2030 года... На текущий момент линия D-5 находится на стадии проектирования. Пока пересадки с диаметра на линии метро в центре не согласованы, мы даем такие перспективные видения от нашего НИИ", - прокомментировал Титов схему.

На схеме есть пять центральных диаметров (сейчас их два), в том числе до "Домодедово", и 18 веток (вместо нынешних 15). Желтая ветка там продлена до аэропорта "Внуково", синяя до "Гольяново", а салатовая до "Физтеха".

Перспективная схема московского метро до 2030 года.(2022)|Фото: МосТрансПроект

Теги: схема, метро, москва



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