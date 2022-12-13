Опубликована перспективная схема московского метро до 2030 года

Директор НИИ "МосТРансПроект" Владимир Титов опубликовал обновленную перспективную схему московского метро и МЦД до 2030 года.

"Представляю новую перспективную карту метро и МЦД до 2030 года... На текущий момент линия D-5 находится на стадии проектирования. Пока пересадки с диаметра на линии метро в центре не согласованы, мы даем такие перспективные видения от нашего НИИ", - прокомментировал Титов схему.

На схеме есть пять центральных диаметров (сейчас их два), в том числе до "Домодедово", и 18 веток (вместо нынешних 15). Желтая ветка там продлена до аэропорта "Внуково", синяя до "Гольяново", а салатовая до "Физтеха".