Свердловские депутаты защитят подрастающее поколение от пропаганды ЛГБТ

Депутаты заксобрания Свердловской области собираются рассмотреть и принять закон "О защите прав ребенка". Защищать подрастающее поколения планируется от пропаганды ЛГБТ. На сегодняшнем заседании комитет по социальной политики заксобрания порекомендовал принять законопроект сразу в трех чтениях.

Разработкой законопроекта занимались все партии. Предполагается, что в регионе будут приниматься меры, уберегающие детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, пропаганды смены пола и педофилии.

Следующее заседание, где поднимут вопрос, запланировано на 20 декабря.