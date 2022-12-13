13 Декабря 2022
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Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

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Политика В России
Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Песков: На ЗАЭС не было и нет российских тяжелых вооружений

Российских тяжелых вооружений не было и нет на Запорожской АЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это могут отчетливо подтвердить те сотрудники МАГАТЭ, которые там днем и ночью находятся", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия продолжает контакты с МАГАТЭ по вопросу безопасности станции. "Мы высоко ценим уровень нашего взаимодействия и будем продолжать", - цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) добилось вывода тяжелых и легких вооружений с территории Запорожской АЭС. Он не пояснил, что имел в виду, при том, что обстрелы станции со стороны украинских войск продолжаются.

Теги: песков, заэс, магатэ



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