13 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: nakanune.ru

Госдума приняла президентский закон о Счетной палате

Госдума приняла президентский законопроект о Счетной палате (СП). Он был приведен в соответствие с Конституцией РФ и уточняет полномочия высшего органа госаудита.
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Согласно закону, председатель СП и его заместитель будут назначаться Советом Федерации (СФ) по представлению президента. Кандидатуры вносятся президенту РФ Советом палаты СФ по предложениям комитетов СФ. Должно быть не меньше трех кандидатур.

Закон обязывают председателя СП, его заместителя и аудиторов соблюдать кодекс этики, утверждаемый Коллегией СП.

СП также наделяется функциями по экспертизе проектов международных договоров РФ и государственных (федеральных целевых) программ.

Интересно, что вводится новый вид аудита - аудит соответствия, проводимый в целях оценки соответствия фактических данных и информации о предмете и деятельности объекта аудита законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

В целом полномочия СП расширяются. Она также получит право постоянного доступа к информационным системам не только федеральных органов исполнительной власти, но и к информационным системам иных федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, федеральных государственных учреждений.

Член Центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду!" Николай Стариков считает, что уход Алексея Кудрина с поста председателя СП был вызван его несогласием с проводимой политикой. Эксперт назвал уход Кудрина и бегство Анатолия Чубайса звеньями одной цепи.

Теги: счетная, палата



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