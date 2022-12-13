В Челябинске на набережной появятся белые медведи

В Челябинске в сквере на набережной реки Миасс установят пять арт-объектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

На специальные подиумы установят большую медведицу высотой пять метров, малую медведицу высотой четыре метра и три двухметровые лампочки. Все фигуры в темное время суток будут светиться.

Работы по установке арт-объектов уже начались. Они будут стоять в сквере до 15 марта, после этого их планируют разобрать. Инициатором выступила компания "Фортум".