Песков: Никаких указов о смене руководства Генштаба РФ нет

Никаких указов Владимира Путина о смене руководства Генштаба РФ нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, это "абсолютно телеграмные утки", в Кремле не комментируют "пересуды и сплетни" о кадровых назначениях.

"Потому что подавляющее большинство этих сплетен ничем иным не является", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в Telegram-каналах и некоторых западных СМИ появились сообщения о якобы подписанном президентом Владимиром Путиным указе об отставке главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.