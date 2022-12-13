Песков: Никаких указов о смене руководства Генштаба РФ нет
Никаких указов Владимира Путина о смене руководства Генштаба РФ нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, это "абсолютно телеграмные утки", в Кремле не комментируют "пересуды и сплетни" о кадровых назначениях.
"Потому что подавляющее большинство этих сплетен ничем иным не является", - цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее в Telegram-каналах и некоторых западных СМИ появились сообщения о якобы подписанном президентом Владимиром Путиным указе об отставке главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.