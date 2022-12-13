СМИ: Журналист Караулов стал подозреваемым в деле о клевете

Статус журналиста Андрея Караулова в уголовном деле о клевете изменили со свидетеля на подозреваемого, передает Telegram-канал Shot со ссылкой на неназванный источник.

В конце ноября стало известно, что МВД объявило Караулова в розыск – соответствующая информация появилась в базе министерства.

В начале ноября сообщалось, что в подмосковном доме Караулова прошел обыск. Сам он в этот момент был в Дубае.

Караулов предположил, что может являться свидетелем в деле о клевете на главу Ростеха Сергея Чемезова и называл свой кейс "Ксения Собчак. Акт второй" (ранее сотрудник компании Собчак стал обвиняемым по делу о вымогательстве у Чемезова – прим. ред.).

В Ростехе в ответ заявили, что Караулов "публиковал слухи и домыслы, оторванные от реальности", а ряд материалов "нанес вред репутации генерального директора госкорпорации".