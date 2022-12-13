13 Декабря 2022
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Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Челябинская компания поставит радиотехническое оборудование для аэропортов Индии

Челябинская компания "Радиотехнические системы" поставит 34 комплекта инструментальной системы посадки ILS 734 для 24 аэропортов Индии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минпрома.

Холдинг выиграл международный конкурс. Сумма контракта - 897 млн рублей.

"Индия занимает третье место по величине рынка гражданской авиации. Сегодня он один из самых быстрорастущих в мире. До сих пор в приоритете здесь было спецоборудование производства США, Испании, Франции и Южной Кореи. Но сейчас мы можем в корне изменить эту ситуацию", - рассказал генеральный директор НПО "РТС" Александр Долматов.

Как отметил глава индийской делегации Sarwan Singh Shahi, сотрудничество с компанией "РТС" они рассматривают как мостик для налаживания долгосрочных отношений между странами и укрепления партнерства с предприятиями Челябинской области в самых разных сферах.

"Разработанные ими системы посадки, на поставку которых мы заключили договор, действительно одни из самых передовых в мире, они соответствуют самым высоким технологическим стандартам. Наши специалисты убедились в том, что качество и уровень этих систем сравнимы с продукцией лучших мировых производителей", - подчеркнул он.

Компания должна поставить оборудование до сентября 2023 года.

Теги: аэропорт, РТС, контракт,



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