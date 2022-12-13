В Березовском заработал пункт приема новогодних подарков для солдат

С сегодняшнего дня в Березовском начал работу пункт приема новогодний посылок для солдат. Принести подарки для мобилизованных, добровольцев и военнослужащих, находящихся в госпиталях, можно в местный Центр поддержки мобилизованных и их семей.

В качестве посылок приветствуются сладости: конфеты, шоколад, сгущенка, кондитерские изделия долгосрочного хранения, а также чай и кофе. Ждут солдаты и письма с пожеланиями к Новому году.

"Как признаются наши земляки, для них очень важно получать весточки со словами поддержки с малой родины", - говорится в сообщении паблика "Сила Березовского в людях".

Центр по адресу: улица Загвозкина, 5 будет работать в будние дни с 15.00 до 18.00 и в выходные с 09.00 до 12.00. Вход с левого торца здания. Принести посылку можно до 20 декабря, после чего все подарки будут направлены в воинские части российской армии.