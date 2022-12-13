13 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: t.me/AlekseiKudrin

Новый глава Счетной палаты не будет назначен в этом году – сенатор

Судьба кресла главы Счетной палаты России решится не так быстро, как решилась судьба Алексея Кудрина, его покинувшего.

"В этом году даже не ожидайте [назначения], мне кажется, назначения. Это мое мнение", - цитирует "Интерфакс" первого зампреда комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергея Павлова.

Хотя Кудрин в день увольнения не объявил, что уходит в "Яндекс", слухи об этом ходили достаточно давно, а уже через пару дней после снятия его с государственной должности бывший чиновник опубликовал фото пропуска на новую работу.

Ранее в СМИ появлялись версии, что новым главой Счетной палаты может стать вице-спикер Госдумы Александр Жуков или глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров (оба "единороссы").

Теги: счетная палата, назначение, алексей кудрин



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