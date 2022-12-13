13 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: управление Росгвардии по Свердловской области

Нижний Тагил потратит 4 миллиона рублей на отлов бродячих собак

Для отлова бездомных собак в первом полугодии следующего года Нижнему Тагилу потребуется 4 млн рублей. Такова начальная сумма на соответствующую услугу выставлена городской администрацией на портале госзакупок. Прием заявок осуществляется до 15 декабря включительно.

В документации сказано, что отлов собак будет осуществляться до 31 мая. Остальные мероприятия планируется провести до 30 июня. Помимо отлова и транспортировки четвероногих в приюты, выделенные средства пойдут на их содержание, лечение, вакцинацию, маркирование и стерилизацию. Дружелюбных собак вернут на места их прежнего обитания.

Напомним, что в августе прокуратура через суд обязала администрацию города выплатить компенсацию ребенку, пострадавшему от нападения собаки. 9-летний мальчик попытался защитить одноклассницу от животного, но сам пострадал.

Стоит отметить, что незадолго до инцидента свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что только три города справились с его указом по отлову бездомных собак. Среди них был назван и Нижний Тагил.

Теги: Нижний Тагил, собака, отлов



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