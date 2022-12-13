Текслер назначил заместителя руководителя аппарата губернатора Челябинской области
Заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области назначен Антон Артемов. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.
Артемов занимал должность начальника экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области.
Напомним, в ноябре заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области был назначен Александр Зацепин. Для него установлен испытательный срок в три месяца.