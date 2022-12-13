В Челябинской области оштрафовали коммунальщика, демонтировавшего новые батареи в доме

В Челябинской области директора обслуживающей организации привлекли к административной ответственности за самоуправство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В селе Каракульское Октябрьского района в доме № 11 по улице Восточная после проведения капитального ремонта внутридомовой системы отопления директором МУП "Каракульский жилкомсервис" самовольно принято решение демонтировать новые радиаторы системы отопления из нежилых квартир указанного дома для предотвращения их хищения. В связи с этим была снижена эффективность подачи теплоносителя в системе отопления многоквартирного дома.

Директору организации было внесено представление с требованием незамедлительно устранить нарушения. Ему объявлено предостережение и назначен штраф. После этого целостность внутридомовой системы отопления восстановлена.