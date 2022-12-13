В Челябинской области эпидпорог по ОРВИ превышен на два раза

В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога в два раза, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди взрослого населения эпидпорог превышен в 2,5 раза, среди школьников – в 1,8 раза, среди детей 3-6 лет – 1,4 раза, детей до 3 лет – 1,3 раза.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ оценивается как неблагополучная. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах.

"По данным лабораторного мониторинга за прошедшую неделю, заболеваемость ОРВИ имела смешанную этиологию, с преимуществом в структуре до 41% вирусов гриппа. В структуре выявленных вирусов гриппа вирусы гриппа А (H1N1)/pdm составили 88%. Также в циркуляции активно выявляются метапневмовирусы 9,4%, сезонные коронавирусы 6%, возбудители парагриппа, риновирусной, РС-инфекции, бокавирусной и Covid-19", - рассказали в пресс-службе управления.

По данным на 12 декабря, в пяти школах приостановлен образовательный процесс. Также на карантин ушли 242 классах в 63 школах.