Дорожники восстановили движение на двух трассах Свердловской области

Движение общественного транспорта и грузовиков на трассах Екатеринбург – Реж – Алапаевск и Нижняя Салда – Алапаевск восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Напомним, ранее на участке от 116-го до 145-го километра трассы Екатеринбург – Алапаевск и от 59-го до 79-го километра автодороги Нижняя Салда – Алапаевск ввели ограничения для ликвидации последствий непогоды. На данный момент мероприятия по очистке проезжей части от снега завершены.

"Водителям следует двигаться на пониженной скорости, особенно при движении по мостам, путепроводам, эстакадам - именно в этих местах на проезжей части вероятно образование наледи, при проезде перекрестков, пешеходных переходов, дворовых территорий и остановок общественного транспорта, где ледяной накат образуется вследствие постоянных торможений, водителям следует быть готовыми остановиться в случае появления пешеходов и других транспортных средств", - говорится в сообщении.

Несмотря на снятие ограничений, водителям рекомендуется отказаться о дальних поездок. В случае непредвиденной ситуации автовладельцы могут обратиться за помощью в подразделения Госавтоинспекции и по телефону 112 в круглосуточном режиме. Наряды ГИБДД также продолжают патрулировать трассы.