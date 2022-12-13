В Каменске-Уральском мать избивала своих детей, оставляла раздетыми на холоде

36-летней жительнице Каменска-Уральского дали 4 года лишения свободы условно за истязания родной 13-летней дочери и 9-летнего пасынка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области, с декабря 2021 по апрель 2022 года подсудимая систематически применяла к детям физическое и психическое насилие. В частности, женщина избивала дочь и пасынка и оставляла на холоде без соответствующей одежды. По инициативе следствия СК приняты меры для обеспечения дальнейшей безопасности детей. Их изъяли из семьи.

В отношении 36-леней свердловчанки возбудили дело по п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо несовершеннолетних). Ее признали виновной и назначили 4 года условно с испытательным сроком на 4 года.