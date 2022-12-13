В Челябинске руководители кредитного кооператива получили сроки в колонии за хищение более 104 млн рублей

В Челябинске руководители кредитного кооператива приговорены к 9,5 годам в колонии общего режима за хищение у граждан свыше 104 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, двое жителей Санкт-Петербурга Юрия Васильева и Александра Заборцева, являясь руководителями кредитно-потребительского кооператива "Кредитное Содружество", в 2012-2015 гг. привлекали денежные средства граждан по договорам паевых взносов, обещая выплатить проценты в размере от 27 до 50 % годовых. Их филиалы работали в Челябинске и Магнитогорске.

Они частично выплачивали денежные средства за счет вновь поступающих средств от других пайщиков. В результате они похитили у 375 жителей свыше 104 млн рублей.

По решению суда им также запрещено 3 года заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств физических и юридических лиц.