13 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

"Вкусно – и точка" придет в Абхазию, но не в Крым

Сеть "Вкусно – и точка", заменившая в России и Белоруссии "Макдоналдс", планирует выйти на рынки новых стран, в том числе Абхазии. При этом компания пока не рассматривает открытие точек в Крыму и на присоединенных территориях, заявил владелец сети Александр Говор.

"Непризнанные республики к нам тоже обращаются. Мы все делаем, чтобы туда зайти, например в Абхазию. Но от нас это не зависит. Новые территории мы пока не рассматриваем, в том числе Крым", - цитирует Говора РБК.

Отметим, что относительно России Абхазия является как раз признанной республикой. Но "Макдоналдс" туда зайти не мог, поскольку компания находится в юрисдикции США, а США независимость Абхазии не признает, считая ее частью Грузии. А в Грузии уже есть компания, развивающая франшизу "Макдоналдс". К слову, в преддверии сочинской Олимпиады грузинский бизнесмен Темур Чкония, владевший на тот момент франшизой "Макдоналдс" в Грузии, раздумывал получить разрешение властей страны на открытие ресторанов в Абхазии, но проект в итоге так и не был реализован.

Теги: вкусно - и точка, абхазия, грузия, крым



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