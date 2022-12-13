13 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области

Россельхознадзор конфисковал в Екатеринбурге полтонны потенциально опасной красной икры

Специалисты управления Россельхознадзора по Свердловской области конфисковали в Екатеринбурге более 500 кг красной икры, потенциально опасной для употребления. Происхождение продукта не установлено - производители, указанные на упаковках, уже какое-то время назад либо прекратили свою деятельность, либо и вовсе не занимались данной продукцией.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, икру продавали на улице Минометчиков, 7А прямо из автомобиля. На одних банках в качестве производителя был указан ООО "Персей", который прекратил свою деятельность в 2019 году. На других - ООО "Форелька" (Карелия), которое, согласно данным ЕГРЮЛ, не осуществляет деятельность по указанному на упаковке адресу.

Красная икра неустановленного производства в Екатеринбурге(2022)|Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области

Красная икра неустановленного производства в Екатеринбурге(2022)|Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области

"Благодаря проведенному мониторингу в ФГИС "Меркурий" выяснилось, что икра поставлялась без ветеринарных сопроводительных документов, удостоверяющих ее безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, без ветеринарно-санитарной экспертизы. Такая продукция не подвергалась ветеринарному контролю, качество и безопасность не подтверждены. Должностными лицами управления в ФГБУ "Свердловский референтный центр Россельхознадзора" направлено 4 пробы икры для исследования по показателям качества и безопасности", - сообщили в пресс-службе.

Сам продавец заверил сотрудников Россельхознадзора, что икра была привезена из Оренбургской области, где и фасовалась по банкам. В отношении него сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всего было конфисковано 453,6 кг икры неизвестного происхождения и 70,4 кг форели. В качестве вещдока продукция помещена на ответственное хранение. Кроме того, информация направлена в управление Россельхознадзора по Оренбургской области для принятия мер.

Теги: Екатеринбург, Россельхознадзор, икра



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