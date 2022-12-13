13 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Шесть новорожденных с тяжелой гипоксией удалось спасти врачам НИИ ОММ с помощью оборудования, переданного врачам Фондом святой Екатерины

С марта по декабрь в стенах НИИ ОММ на свет появилось шесть новорожденных, перенесших гипоксию в тяжелой форме. В таких случаях счет в борьбе за дальнейшую жизнь ребенка идет на секунды. И без высокотехнологичного оборудования врачам с этой ситуацией справиться сложно. Сейчас врачи НИИ ОММ в Екатеринбурге используют современное оборудование, которое им было передано в марте текущего года от Фонда святой Екатерины.

С его помощью уже спасено шесть детей. Последний случай произошел чуть больше двух недель назад при рождении у малышки возникло серьезное осложнение - удушье (асфиксия). Состояние было крайне тяжелым, из-за асфиксии развивался отек головного мозга, отсутствовали важные жизненные функции. Тогда врачи использовали оборудование для проведения общей гипотермии. В последствии, девочку из реанимации в удовлетворительном состоянии перевели для дальнейшего восстановления в «Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей № II» НИИ ОММ. На сегодня малышка вместе с мамой и чувствует себя хорошо.

медицина, больница, медоборудование, здравоохранение, кювета, новорожденный(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«За год проходит от пяти до семи случаев тяжелой асфиксии, которые требуют применения управляемой терапевтической гипотермии. Без такой аппаратуры мы были вынуждены переводить пациентов в другие больницы, что, естественно, является негативным фактором. Сегодня, при поддержке Фонда святой Екатерины и профессиональным навыкам наших специалистов, мы помогаем новорожденным деткам выйти из тяжелого состояния и мгновенно получить необходимое лечение для дальнейшей полноценной жизни», — отмечает заместитель главного врача по педиатрии ФГБУ «Уральский НИИ ОММ», кандидат медицинских наук Сергей Ольков.

Как сказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич, радостно получать такие новости от НИИ ОМ:«Мы рады, что оборудование, переданное в данное медучреждение, приносит пользу и спасает жизни новорожденных детей. Дети – это всегда прекрасно, это будущее нашей страны».

Теги: фонд святой екатерины, новорожденный, гипоксия, нии омм



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