13 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

За ноябрь на Среднем Урале пропали 70 человек

На территории Свердловской области за ноябрь текущего года пропали минимум 70 человек. Именно столько заявок оставили близкие и родные исчезнувших.

Статистику подвел поисковый отряд "ЛизаАрлет". Из 70 пропавших - 53 найдены живыми, родные найдены – у шести человек, отказано в поиске – в пяти случаях.

"Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, продолжается поиск на местности. Обратите внимание на тех кто рядом с вами, возможно, их сейчас ищут", – пишут в поисковом отряде.

Напомним, что сегодня утром в Верхней Пышме удалось отыскать 13-летнюю школьницу, пропавшую накануне.

Теги: ЛизаАрлет, поиск, пропажа



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