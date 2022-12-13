13 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

Путин присвоил ученому УГМУ звание "заслуженный деятель науки РФ"

Научный сотрудник Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), доктор медицинских наук Владимир Базарный удостоился почетного звания "Заслуженный деятель науки Российской Федерации". Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

"Присвоить почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" Базарному Владимиру Викторовичу - доктору медицинских наук, профессору, главному научному сотруднику отдела федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Уральский государственный медицинский университет ", Свердловская область", - говорится в документе.

Соответствующий указ был подписан главой государства 12 декабря. Владимир Базарный является руководителем отдела общей патологии и гистологической лаборатории.

Теги: Путин, Базарный, звание, УГМУ



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