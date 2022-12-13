13 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Медфракция отправила 20-ый груз помощи российским военным

Глава медфракции Екатеринбурга Алексей Вихарев совместно с благотворительным фондом ветеранов и инвалидов ВМФ "Экипаж" отправили 20-ый груз для российских военных. В этот раз посылку с техническими средствами и инструментами получила бригада морской пехоты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фракции, груз для участников спецоперации был отправлен в нескольких машинах еще вчера. В него вошли заранее согласованные с солдатами генераторы, рации, топоры, лобзики, пленка, а также две коробки с новогодними подарками, которые передадут проживающим на Донбассе детям. Руководитель фонда Евгений Прибавкин с собранной помощью лично отправился в зону проведения спецоперации.

Технические средства и инструменты от депутата Алексея Вихарева для бригады морской пехоты(2022)|Фото: Telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficialТехнические средства и инструменты от депутата Алексея Вихарева для бригады морской пехоты(2022)|Фото: Telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

На прошлой неделе медфракция вместе с депутатом Викторией Ивачевой передали в пункт сбора в Областном доме офицеров для мобилизованных парней средства для перевязки, обезболивающие, жаропонижающие, тонометры, термометры и многое другое. Все это в ближайшее время будет отправлено в зону проведения СВО.

"Мы, депутаты медицинской фракции, всячески поддерживаем наших бойцов. Передали лекарства мобилизованным парням. Средства для перевязки, обезболивающие, жаропонижающие и многое другое. Сейчас зима, морозно. Бойцы простывают, болеют. Медикаменты помогут сохранить здоровье и подлечиться, когда это необходимо. Всегда приятно, если кто-то заботится, когда мы болеем. Нашим ребятам такая забота важна и нужна втройне", - прокомментировал Алексей Вихарев.

Технические средства и инструменты от депутата Алексея Вихарева для бригады морской пехоты(2022)|Фото: Telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficialТехнические средства и инструменты от депутата Алексея Вихарева для бригады морской пехоты(2022)|Фото: Telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Напомним, что в ОДО уже несколько месяцев работает пункт сбора помощи мобилизованным и военнослужащим, куда горожане приносят все самое необходимое.

"Я не в первый раз сотрудничаю с Домом офицеров. Ранее привозила теплые вещи и носки, связанные рукодельницами нашего региона, необходимые в быту предметы и инструменты. В этот раз с руководителем медфракции Алексеем Вихаревым отправляем медикаменты и медприборы. Сейчас, в подъем респираторно-вирусных заболеваний, это очень актуально", - отметила Виктория Ивачева.

Напомним, что медицинская фракция Екатеринбурга направляет гуманитарную помощь в зону СВО еще с весны. За эти восемь месяцев 20 грузовиков с полезным грузом были направлены в учебный центр в Елани, воинскую часть в Чебаркуле, в 32 военный городок, военный окружной госпиталь и непосредственно на Донбасс. Всего на это было потрачено свыше 3,5 млн рублей. При этом до Нового года медфракция планирует отправить военнослужащим еще несколько посылок.

Теги: медфракция, военный, груз, Вихарев



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