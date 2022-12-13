13 Декабря 2022
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Общество
Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК повышает эффективность процессов ремонта оборудования за счет IT-решений

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) внедряет цифровые инструменты для автоматизации системы технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОиР), повышая эффективность управления процессами ремонта. Об этом компания сообщила на Всероссийском форуме по автоматизации ТОиР, который прошел в онлайн-формате, сообщает пресс-служба ТМК.

На мероприятии ТМК представила IT-решения, которые используются для модернизации системы ТОиР, и основные задачи по внедрению и развитию автоматизированной системы оперативного управления ТОиР на период 2023 – 2025 гг.

"Проект по созданию автоматизированной системы управления ТОиР в рамках программы "Цифровое производство ТМК" позволит существенно повысить эффективность управления процессами ремонтов оборудования. В рамках этой долгосрочной работы компания развивает целый комплекс IT-решений, включая системы диагностики и мобильные технологии сбора данных. Переход на систему промышленного сервиса вкупе с внедрением автоматизированной системы управления даст дополнительный синергетический эффект, облегчит труд и высвободит рабочее время сотрудников, а также оптимизирует затраты на обслуживание и ремонт оборудования", – отметил технический директор ТМК Борис Пьянков.

Теги: Трубная металлургическая компания, оборудование, ремонт, IT



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