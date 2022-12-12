Украина рассчитывает вскоре получить ЗРК Patriot

Глава минобороны Украины Алексей Резников рассчитывает, что Киев получит ЗРК Patriot "на следующем этапе".

По его словам, Киев ведет длительные обсуждения с "партнерами" по поводу этих систем, поскольку они сложные и дорогие.

"Сегодня у нас есть более восьми различных систем... Я думаю, что Patriot тоже будут на нашем поле боя, но на следующем этапе", - заявил Резников в эфире телеканала CNN, его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Минобороны Украины раскрыли, когда начнут атаковать российскую армию.