12 Декабря 2022
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.ru

Украина рассчитывает вскоре получить ЗРК Patriot

Глава минобороны Украины Алексей Резников рассчитывает, что Киев получит ЗРК Patriot "на следующем этапе".

По его словам, Киев ведет длительные обсуждения с "партнерами" по поводу этих систем, поскольку они сложные и дорогие.

"Сегодня у нас есть более восьми различных систем... Я думаю, что Patriot тоже будут на нашем поле боя, но на следующем этапе", - заявил Резников в эфире телеканала CNN, его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Минобороны Украины раскрыли, когда начнут атаковать российскую армию.

Теги: ЗРК Patriot, Украина, Алексей Резников



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