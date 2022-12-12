В Госдуме одобрили новации о особенностях налогообложения на новых территориях РФ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий особенности налогообложения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Изменения предложены Правительством РФ.

Согласно законопроекту, правительство РФ наделяется полномочиями издавать до 31 декабря 2023 г. нормативные акты, предусматривающие особенности применения налогового законодательства на новых территориях РФ в 2023 г., в частности, порядок постановки на учет в налоговых органах организаций и физлиц, порядок перехода налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность на этих территориях, на специальные налоговые режимы, пишет ТАСС.

Кроме того, Правительство РФ будет определять особый порядок признания граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей налоговыми резидентами РФ в 2023 г., устанавливать условия начала применения и порядка введения региональных и местных налогов на новых территориях, а также порядок перехода налогоплательщиков на применение контрольно-кассовой техники на новых территориях РФ, уточнять полномочия налоговых органов на новых территориях.