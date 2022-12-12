В Челябинске три недостроя СК "Радуга" продают за 182 млн рублей

Три долгостроя челябинской строительной компании "Радуга" выставили на торги. Аукцион состоится 25 января. Соответствующая информация появилась на портале "Торги России", передает корреспондент Накануне.RU.

Право аренды на земельный участок площадью 3 тыс. 106 кв.м. для строительства многоквартирных жилых домов в Курчатовском районе с строением № 21.1 первой очереди строительства выставили на торги с начальной ценой 23,4 млн рублей. Земельный участок площадью 2 тыс. 323 кв.м. для возведения строения № 21.2 (первая очередь) продают за 22,2 млн рублей.

Третий лот включает земельный участок площадью 2 тыс. 939 кв.м. с объектом незавершенного строительства со степенью готовности 38 %. Начальная стоимость 136,3 млн рублей. Все незавершенные объекты находятся в микрорайоне №51 на Краснопольской площадке.

Напомним, проблемы у строительной компании начались в конце 2017 года. В этот момент было приостановлено строительство семи домов, три их которых находились в очень высокой степени готовности. Было заключено более 700 договоров долевого участия. Компания аффилирована с предпринимателем Александром Сребрянским. В сентябре 2019 года она была признана банкротом.