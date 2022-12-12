12 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Депутат Альшевских пожаловался в органы на новый "антипатриотичный" альбом Влади

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских обратился в органы, после того как услышал новый альбом рэпера Влади (Владислав Лешкевич). Парламентария возмутили якобы русофобные настроения в треках исполнителя, "переполненные презрением к Отечеству и к Вооруженным Силам. Альшевских считает, что артист решил урвать себе "дешевой и сиюминутной популярности" в кругах оппозиционеров.

"Его литературный персонаж из нудных, словоблудливых текстов олицетворяет релоканта. Тот стесняется говорить по-русски за границей, поливает грязью свою бывшую страну, ее историю, валяется на коленях перед бандеровцами, развязавшими на Украине гражданскую войну. Выбор труса и гнилья. Видимо, зашоренное сознание помешало автору увидеть, сколько боли неонацисты причинили тому же Донбассу, и осознать великую миссию Российской армии", - пишет депутат в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что композиции рэпера, "оскорбляющие подвиги наших воинов" распространяются в "Яндексе" и "ВКонтакте", а потому не отреагировать на такое нельзя.

Куда именно обратился с жалобой депутат - не указано, однако Альшевских отмечает, что если Влади в своем новом альбоме перешел черту, правоохранители обязательно примут меры.

Напомним, что сегодня Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Мирона Федорова* (он же Oxxxymiron* (внесен в реестр физлиц – иностранных агентов Минюста РФ)) по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (Дискредитация ВС РФ).

Теги: Альшевских, рэп, Влади



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