Санкции ЕС могут затронуть Лепса и Пучкова, - СМИ

Новые санкции ЕС могут затронуть ведущих Бориса Корчевникова, Марину Ким, певца Григория Лепса, писателя и блогера Дмитрия Пучкова (Гоблина), пишет Euobserver.

Ранее издание Politico сообщило, что Евросоюз в рамках новых санкций намерен приостановить лицензии на трансляцию НТВ / "НТВ Мир", "РЕН ТВ", "России 1" и Первого канала.

Между тем, главы МИД ЕС сегодня не смогли согласовать девятый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе. Проект вернули на рассмотрение постпредов ЕС.