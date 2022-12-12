Кремль: Вучич не обращался к Путину за помощью для снижения напряженности в Косово

Президент Сербии Александр Вучич не обращался к российскому лидеру Владимиру Путину за помощью в связи с обострением ситуации вокруг Косова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что российская сторона выступает за обеспечение всех прав косовских сербов, передает RT.

Напряженность на границе самопровозглашенного края и Сербии нарастает уже несколько недель. 10 декабря на севере Косово и Метохии сербы возвели баррикады на трассах после задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики серба Деяна Пантича по подозрению в "терроризме".

11 декабря на севере Косово произошло минимум три перестрелки. В тот же день Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за угроз властей Косова применить силу к сербам на севере края.